На космодроме Восточный испытали технику для встречи космонавтов

Опубликовано 05 сентября 2025, 19:191 мин.
На космодроме Восточный испытали технику для встречи космонавтовВсем нужно сопровождение
На космодроме Восточный проходят испытания специальной техники и оборудования, предназначенного для встречи космонавтов после приземления. Первые часы после возвращения из космоса особенно важны для реабилитации экипажа, отмечают в госкорпорации, и комфорт во многом зависит от надежности техники.
Специалисты ЦЭНКИ проверяют новую технику, чтобы убедиться в её исправной работе, прежде чем она начнет использоваться в реальных миссиях. В испытаниях участвуют девять машин, среди которых:
Модуль транспортирования экипажа.
Стыковочно-переходной модуль.
Транспортно-технологические модули.
Вездеход с крановой установкой.
Автомобиль видео- и звуковой фиксации.
Во время тестов специалисты проводят пробеговые проверки и оценивают состояние всех деталей и крепежей, чтобы убедиться в надежности техники.