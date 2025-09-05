На космодроме Восточный испытали технику для встречи космонавтов

Специалисты ЦЭНКИ проверяют новую технику, чтобы убедиться в её исправной работе, прежде чем она начнет использоваться в реальных миссиях. В испытаниях участвуют девять машин, среди которых:

Модуль транспортирования экипажа.

Стыковочно -переходной модуль.

Транспортно -технологические модули.

Вездеход с крановой установкой.

Автомобиль видео- и звуковой фиксации.

Во время тестов специалисты проводят пробеговые проверки и оценивают состояние всех деталей и крепежей, чтобы убедиться в надежности техники.