Опубликовано 05 сентября 2025, 19:19
На космодроме Восточный испытали технику для встречи космонавтов

Всем нужно сопровождение
На космодроме Восточный проходят испытания специальной техники и оборудования, предназначенного для встречи космонавтов после приземления. Первые часы после возвращения из космоса особенно важны для реабилитации экипажа, отмечают в госкорпорации, и комфорт во многом зависит от надежности техники.
Специалисты ЦЭНКИ проверяют новую технику, чтобы убедиться в её исправной работе, прежде чем она начнет использоваться в реальных миссиях. В испытаниях участвуют девять машин, среди которых:

  • Модуль транспортирования экипажа.

  • Стыковочно-переходной модуль.

  • Транспортно-технологические модули.

  • Вездеход с крановой установкой.

  • Автомобиль видео- и звуковой фиксации.

Во время тестов специалисты проводят пробеговые проверки и оценивают состояние всех деталей и крепежей, чтобы убедиться в надежности техники.