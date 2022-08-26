На красном Марсе обнаружен зеленый песок

То, что марсоход обнаружил на поверхности, было поразительным: вместо ожидаемых осадочных пород - вымытых реками и скопившихся на дне озера - многие породы имеют вулканическую природу. В частности, они состоят из крупных частиц оливина, более грязной и менее драгоценной версии перидота, который на Земле окрашивает многие гавайские пляжи в темно-зеленый цвет.

Ученые-планетологи Роджер Виенс и Брайони Хорган сыграли важную роль в обнаружении и анализе этих данных, которые недавно были опубликованы в серии статей в журналах Science и Science Advances.

Виенс руководил проектированием и строительством суперкамеры Perseverance, которая помогает анализировать образцы пород и определять их тип и происхождение. Хорган помог выбрать кратер Джезеро в качестве места посадки марсохода и теперь использует камеры Mastcam-Z на марсоходе, чтобы вписать свои открытия в геологический контекст.

Возраст пород и лавы, которые марсоход исследует на Марсе, составляет почти 4 млрд лет. На Земле существуют породы такого возраста, но они невероятно выветрены и избиты, благодаря активным тектоническим плитам нашей планеты, а также выветриванию под воздействием миллиардов лет ветра, воды и деятельности живых организмов. На Марсе эти породы нетронуты и гораздо легче поддаются анализу и изучению.

Понимание пород Марса, их эволюции и истории, а также того, что они рассказывают об истории планетарных условий на Марсе, помогает исследователям понять, как могла возникнуть жизнь на Марсе и как это сопоставимо с ранней жизнью и условиями на древней Земле.