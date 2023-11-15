На краю нашей галактики нашли фосфор неизвестного происхождения

На краю нашей галактики нашли фосфор неизвестного происхожденияУченые уже ищут ответ
Исследователи из Университета Аризоны обнаружили фосфор загадочного происхождения за окраиной галактики Млечный Путь. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, свидетельствуют о наличии фосфора в газовом облаке WB89-621, расположенном вблизи внешних краев нашей галактики.
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В то время как предыдущие исследования показали наличие фосфора в окрестностях Солнца и других внутренних областях галактики, во внешних ее частях он не наблюдался.
Это открытие опровергает два предложенных сценария, связанных с миграцией материала сверхновых или с внегалактическим источником, таким как Магеллановы облака. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно установить происхождение этого фосфора во внешних областях Млечного Пути.