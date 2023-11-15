На краю нашей галактики нашли фосфор неизвестного происхождения

В то время как предыдущие исследования показали наличие фосфора в окрестностях Солнца и других внутренних областях галактики, во внешних ее частях он не наблюдался.

Это открытие опровергает два предложенных сценария, связанных с миграцией материала сверхновых или с внегалактическим источником, таким как Магеллановы облака. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно установить происхождение этого фосфора во внешних областях Млечного Пути.