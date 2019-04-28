На крупнейшей военной базе США отключили электричество, чтобы симулировать кибератаку

Представители министерства заявили, что учения были необходимы для проверки инфраструктуры. А не предупредили о них, чтобы посмотреть на реакцию военных, обслуживающих базу. Ведь подобная ситуация вполне могла возникнуть из-за кибератаки, и готовность к ней очень важна.

Стоит отметить, что Форт-Брэгг — это целый город для 50 тысяч солдат и их семей. Там есть магазины, рестораны, почтовые отделения и гостиницы. Свет отключили везде. На базе, как пишет The Verge, возникла путаница и беспокойство.

Минобороны США беспокоится об уязвимости электроэнергетической системы для кибератак не на пустом месте. Несколько лет назад аналогичной атаке были подвергнуты украинские электростанции и аэропорты.