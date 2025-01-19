На крупнейшем аккумуляторном заводе в Калифорнии вспыхнул пожар

Опубликовано 19 января 2025, 11:151 мин.
На крупнейшем аккумуляторном заводе в Калифорнии вспыхнул пожарЧто заставило эвакуировать людей
На одном из крупнейших в мире заводов по производству аккумуляторных батарей в Калифорнии вспыхнул сильный пожар, заставивший эвакуировать жителей близлежащих районов. Пожар начался в четверг днем на электростанции Мосс-Ландинг. В воздух поднимался густой черный дым, и около 1500 человек получили приказ покинуть Мосс-Ландинг и близлежащий район Элкхорн-Слоу.
В начале пятницы пожар все еще горел, хотя удалось добиться некоторого прогресса в его локализации. Власти заявили, что пожар не распространился за пределы здания завода. На заводе, принадлежащем техасской компании Vistra Energy, хранятся тысячи литиевых батарей, которые используются для хранения возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия. Пожары литиевых батарей трудно потушить, и они могут быть чрезвычайно опасны.
К счастью, весь персонал был благополучно эвакуирован после начала пожара, и о пострадавших не сообщалось. Причина пожара все еще расследуется.