На крупнейшем аккумуляторном заводе в Калифорнии вспыхнул пожар

В начале пятницы пожар все еще горел, хотя удалось добиться некоторого прогресса в его локализации. Власти заявили, что пожар не распространился за пределы здания завода. На заводе, принадлежащем техасской компании Vistra Energy, хранятся тысячи литиевых батарей, которые используются для хранения возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия. Пожары литиевых батарей трудно потушить, и они могут быть чрезвычайно опасны.

К счастью, весь персонал был благополучно эвакуирован после начала пожара, и о пострадавших не сообщалось. Причина пожара все еще расследуется.