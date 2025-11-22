На Кубани ученые улучшат технологию клонирования коров

Ранее с помощью “ручного” клонирования были получены три теленка: первая — Звездочка — весила при рождении 70 кг, а две последующие — 56 кг и 32,5 кг. Цель ученых — получать телят, соответствующих породной норме, которые могли бы родиться без вмешательства человека и не имели проблем со здоровьем. Для этого разработаны специальные составы сред для выращивания эмбрионов.

Проблема слишком крупных телят делает клонирование пока нерентабельным: суррогатная мать нуждается в помощи, а у телят могут возникнуть осложнения. Поэтому исследователи изучают, какие биохимические факторы — ферменты, гормоны — влияют на рост.

Ученые отмечают, что клон не является абсолютно идентичным оригиналу: около 0,02% генетической информации отличается. Так, полученные телочки различаются по окрасу, хотя все они происходят от высокопродуктивной коровы АО «Рассвет», давшей более 120 тыс. кг молока за семь лактаций.