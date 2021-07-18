На Кубе создали необычайно эффективную вакцину от COVID

Разработчики вакцины Abdala провели третью фазу клинических испытаний и увидели, что она защищает от заражения в 92,28% случаев. А вот от тяжёлой формы заболевания и смерти препарат защищает и вовсе на 100%. Впрочем, такие данные могут быть связаны с ограниченными размерами выборки.

Такие показатели удивительны, так как Abdala — единственная в мире эффективная субъединичная вакцина от коронавируса. Это значит, что она имеет в качестве активного компонента какой-то фрагмент вируса. В Abdala это часть S-белка SARS-CoV-2 — RBD (receptor-binding domain). Она отвечает за связывание вируса с клеткой человека.

Вакцину Abdala вводят в три этапа с перерывами в две недели.