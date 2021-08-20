На Ледяном щите впервые в истории наблюдений пошёл дождь

Отмечается, что это не был мелкий дождик. Ливнем на ледниковый щит обрушилось 7 млрд тонн дождя. Из-за этого смыло ужасающее количество льда Гренландии. Таяние затронуло примерно половину шельфового ледника. Журналисты назвали это явным признаком того, что климат изменяется.

Учёные отметили, что, к сожалению, новый лёд, который образуется из дождевой воды, не будет долговечным. Такой лёд более тёмный, он поглощает солнечный свет, а значит будет быстрее таять.

Ранее исследователи говорили, что тающий лёд Гренландии поднимет уровень мирового океана на 30 сантиметров к 2100 году. Если это случится, с лица Земли исчезнут почти вся Флорида, большая часть Калифорнии и другие территории.