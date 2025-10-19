На Ленинградской АЭС-2 начали строить защитную оболочку третьего энергоблока

Строители последовательно возведут несколько ярусов армированного каркаса и заполнят их специальным бетоном. В итоге появится мощная 70-метровая конструкция, способная выдерживать ураганы, землетрясения, взрывы, ударные волны и падение авиационной техники.

Ленинградская АЭС — крупнейшая атомная станция России по установленной мощности и единственная, где работают энергоблоки двух типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Всего на станции шесть энергоблоков. В работе остаются блоки № 3 и 4 с РБМК-1000, а также № 5 и 6 с ВВЭР-1200.

На блоках с реакторами РБМК также производят радиоизотопы: кобальт-60, йод-125, молибден-99 и йод-131, которые применяются в медицине и промышленности.

Ленинградская АЭС обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и региона.