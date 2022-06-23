На Луне испытают ядерные реакторы

Если NASA хочет достичь своей цели - постоянного присутствия человека на Луне и полета экипажа на Марс, обеспечение энергией является критически важным вопросом.

Проблема с созданием лунной базы заключается в том, что отправка оборудования на поверхность Луны обходится очень дорого: стоимость доставки оценивается в 100 000 долларов за каждые 0,45 кг груза. Хуже того, базе придется выдерживать 14 дней дня, когда температура достигает 120 °C, и 14 дней ночи, когда она опускается до -130 °C.

В таких условиях наиболее практичным вариантом является очень компактный источник энергии, относительно легкий и использующий топливо с чрезвычайно высокой плотностью энергии. Другими словами, ядерный.

Контракты по проекту Fission Surface Power, заключенные совместно с Национальной лабораторией Айдахо Министерства энергетики США, были предоставлены компаниям Lockheed Martin, Westinghouse и IX, а также их компаниям-партнерам для разработки первоначальных проектов лунных ядерных реакторов. Продолжительность первой фазы контрактов составляет 12 месяцев.