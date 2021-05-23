На Луне могут построить дата-центр

ASI действует в рамках американской программы NASA Artemis по возвращению человека на Луну. Thales Alenia Space должен проработать 16 концептуальных систем для поддержания жизнедеятельности человека на спутнике Земли.

В частности, специалисты должны будут разработать облик лунных роверов, орбитальных платформ, жилых модулей и центра обработки данных. Он пригодится там, чтобы будущее человеческое поселение могло использовать вычислительные ресурсы для поддержания работы разных систем и установок. Использование наземных дата-центров затруднено задержками при передаче сигнала.

Сообщается, что по программе Artemis также планируют создать на Луне 4G-сеть.