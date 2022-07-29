На Луне нашли комфортные для человека пещеры

Ямы на Луне учёные впервые обнаружили ещё в 2009 году. С тех пор они задавались вопросом, ведут ли эти ямы к пещерам, которые можно использовать в качестве укрытий. Выяснилось, что «примерно 16 из более чем 200 обнаруженных пещер — вероятно, обрушившиеся лавовые трубки.

Учёные отметили, что если в глубине такой ямы есть более крупная пещера, в ней тоже может сохраняться комфортная температура по всей длине, колеблясь менее чем на один градус на протяжении всего лунного дня. Это могло бы стать отличным укрытием для людей.