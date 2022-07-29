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На Луне нашли комфортные для человека пещеры

Там поддерживается нормальная для нас температура
Луна — не самое дружелюбное для человека место. Там наблюдаются высокие перепады температур на поверхности: от −173 °C ночью до +127 °C на солнце. Однако команда учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе всё-таки нашла пещеры на Луне, температура в которых всегда колеблется вокруг комфортных 17 градусов по Цельсию.
На Луне нашли комфортные для человека пещеры

Ямы на Луне учёные впервые обнаружили ещё в 2009 году. С тех пор они задавались вопросом, ведут ли эти ямы к пещерам, которые можно использовать в качестве укрытий. Выяснилось, что «примерно 16 из более чем 200 обнаруженных пещер — вероятно, обрушившиеся лавовые трубки.

Учёные отметили, что если в глубине такой ямы есть более крупная пещера, в ней тоже может сохраняться комфортная температура по всей длине, колеблясь менее чем на один градус на протяжении всего лунного дня. Это могло бы стать отличным укрытием для людей.

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