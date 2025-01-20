На Луне не нашли следов якобы разрушенной в древности планеты

Ученые из Геттингенского университета и Института Макса Планка проанализировали лунные породы и получили удивительные результаты. Используя метод изучения изотопов кислорода — изменений содержания кислорода в горных породах — они обнаружили, что Луна и Земля имеют очень схожий изотопный состав, что опровергает идею о том, что главную роль сыграла Тейя.

Авторы исследования предполагают, что Луна могла сформироваться в основном из земной мантии, и если материал из Тейи попадал на Луну, то «незначительно». Эта новая точка зрения помогает объяснить, почему Земля и Луна имеют почти одинаковые изотопы кислорода.

Кроме того, исследование дает представление о том, как на Земле появилась вода. Оно предполагает, что вода могла появиться раньше, чем считалось ранее, вероятно, из метеоритов.