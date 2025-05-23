На Луне предложили собрать гигантский сачок для ловли грузов

Система может принимать грузы разных размеров — от небольшой посылки до целого посадочного модуля. После того, как груз пойман, специальные роверы доставляют его к месту хранения. Когда материал изнашивается, его можно переработать для 3D-печати.

Компания уже получила патент и несколько наград, а также ищет финансирование для дальнейшей разработки.