На Луне запустят GPS-навигацию

Пока это лишь проект. Его цель — улучшить связь и навигацию на Луне. ESA хочет, чтобы ему помогли частные космические компании. Отмечается, что сеть спутников Moonlight будет поддерживать постоянную лунную космическую станцию. Кроме того, GPS будет помогать роверам в перемещении по лунной поверхности. Это позволило бы людям на Земле управлять аппаратами на Луне практически в режиме реального времени.

Помимо этого, GPS будет помогать при посадке космических кораблей. В целом, Moonlight может сделать миссии на Луну более простыми в организации.

Если проект одобрят, работы по нему могут начаться уже в 2023 году.