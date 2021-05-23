Наука и технологии
Сегодня в 17:47
На Луне запустят GPS-навигацию
Это сделает лунные миссии проще
Европейское космическое агентство (ESA) хочет запустить на Луне систему глобального позиционирования (GPS). Для этого на естественном спутнике Земли нужно будет запустить искусственные спутники.
Пока это лишь проект. Его цель — улучшить связь и навигацию на Луне. ESA хочет, чтобы ему помогли частные космические компании. Отмечается, что сеть спутников Moonlight будет поддерживать постоянную лунную космическую станцию. Кроме того, GPS будет помогать роверам в перемещении по лунной поверхности. Это позволило бы людям на Земле управлять аппаратами на Луне практически в режиме реального времени.
Помимо этого, GPS будет помогать при посадке космических кораблей. В целом, Moonlight может сделать миссии на Луну более простыми в организации.
Если проект одобрят, работы по нему могут начаться уже в 2023 году.