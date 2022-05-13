На лунном грунте вырастили растения

При этом сам грунт попал на Землю еще с “Аполлонов”

Ученые сообщили о первых в истории растениях, выращенных в почве с Луны. Хотя в результате процесса получилось нечто далекое от съедобной пищи, успех команды знаменует собой значительную веху в попытке поддержания будущей лунной базы.