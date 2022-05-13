На лунном грунте вырастили растения

На лунном грунте вырастили растенияПри этом сам грунт попал на Землю еще с “Аполлонов”
Прорыв был совершен под руководством Анны-Лизы Пол и Роба Ферла из Университета Флориды. Грунт, о котором идет речь, был собран во время полетов "Аполлона-11, 12 и 17", поэтому он имеет большое историческое значение, ученые смогли получить 12 г драгоценного материала во временное пользование от NASA, чтобы вырастить себе крошечный сад.
Используя горшочки размером с наперсток, ученые загрузили в каждый из них по грамму лунного грунта, смочили его питательным раствором и посеяли семена растения арабидопсис. Параллельно команда высадила те же семена в имитацию лунного грунта, имитацию марсианского грунта и почвы из экстремальных сред на Земле в качестве контрольных экспериментов. Несмотря на предварительный скептицизм, ученые были приятно удивлены, обнаружив, что почти все лунные почвы дали всходы.
Однако растения, выращенные в лунной почве, развивались медленнее, и многие из них проявляли признаки стресса, демонстрируя те виды экспрессии генов, которые ученые ожидали увидеть у растений, подвергшихся воздействию соли, металлов и реактивных видов кислорода.
Одним из интересных результатов стало то, что растения, выращенные в более зрелом лунном грунте - грунте, подверженном большему воздействию космического ветра - показали больше признаков стресса, в то время как в менее зрелом грунте растения перенесли стресс более мягко. В рамках последующих исследований ученые продолжат изучение взаимосвязи между самочувствием растений и составом почвы, а также того, какое влияние растения могут оказывать на саму почву.