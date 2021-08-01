На Луну доставят прыгающего робота

Вышеперечисленные организации уже заключили с NASA соответствующий контракт, пишет «N+1». Робот будет называться Micro-Nova. Он будет изучать любопытные места на Луне — кратеры, которые никогда не попадают под прямые солнечные лучи. Там может храниться водяной лёд.

Аппарат Micro-Nova будет прыгать по поверхности спутника Земли и пытаться сделать первые в истории снимки внутренностей кратеров у полюса. Общая масса полезной нагрузки робота составит один килограмм. Он способен делать как чёрно-белые, так и цветные снимки.

Робота запустят к Луне в декабре 2022 года. Сумма контракта на его создание составляет $41,6 млн.