Наука и технологии
Сегодня в 13:40

На Луну доставят прыгающего робота

Будет там фотографировать
Университет штата Аризона и американская компания Intuitive Machines решили доставить на южный полюс Луны небольшого прыгающего робота. Он будет делать там снимки внутренней части лунных кратеров.
На Луну доставят прыгающего робота

Вышеперечисленные организации уже заключили с NASA соответствующий контракт, пишет «N+1». Робот будет называться Micro-Nova. Он будет изучать любопытные места на Луне — кратеры, которые никогда не попадают под прямые солнечные лучи. Там может храниться водяной лёд.

Аппарат Micro-Nova будет прыгать по поверхности спутника Земли и пытаться сделать первые в истории снимки внутренностей кратеров у полюса. Общая масса полезной нагрузки робота составит один килограмм. Он способен делать как чёрно-белые, так и цветные снимки.

Робота запустят к Луне в декабре 2022 года. Сумма контракта на его создание составляет $41,6 млн.