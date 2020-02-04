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На людях впервые испытают созданное искусственным интеллектом лекарство
От обсессивно-компульсивного расстройства
Лекарство, полностью разработанное искусственным интеллектом (ИИ), скоро впервые начнут испытывать на людях. Препарат предназначен для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.
Лекарство было создано с помощью ИИ сотрудниками биотехнологической компании Exscientia в Оксфорде. Как правило, прежде чем препарат перейдёт к стадии клинических исследований, проходит примерно четыре с половиной года. В случае с лекарством от ИИ потребовалось лишь 12 месяцев.
Пока лекарство носит название DSP-1181. Алгоритм просеивал для него потенциальные соединения, сверяя их с огромной базой данных параметров, в которую были включены и генетические факторы пациента.
Исполнительный директор Exscientia назвал испытания ключевым этапом в открытии лекарства. Он также отметил, что прелесть алгоритма заключается в том, что с его помощью можно создавать препараты для лечения любых болезней.
Испытания запланированы на март.