На маркетплейсе Wildberries появилась возможность экспресс-заказов

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил новый раздел «Экспресс-доставка», который предлагает товары с доставкой в течение четырёх часов. В компании объяснили, что в этом разделе можно найти всё от цветов и электроники до товаров для животных. На данный момент воспользоваться новой опцией могут только жители Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира, но вскоре услуга станет доступна и в других регионах.

С новым разделом покупатели смогут быстрее получать свои заказы, а продавцы — расширить свои возможности. Как сообщают в пресс-службе Wildberries, новый раздел также поможет продавцам подключиться к модели поставок «Витрина экспресс», которая уже доступна для всех российских продавцов и охватывает большинство категорий товаров на маркетплейсе.

Эта модель продаж не только улучшает видимость товаров, но и привлекает клиентов за счёт быстрой доставки. В условиях растущего спроса на оперативные сервисы, такое решение должно быть особенно актуальным. Новый раздел уже доступен на сайте и в обновлённых приложениях Wildberries для Android и iOS.