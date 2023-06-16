На Марс за 30 дней: в разработке ракета на термоядерном двигателе

Сотрудничество направлено на использование методов машинного обучения ИИ для анализа данных, полученных от реактора с обратной конфигурацией поля Принстона (PFRC-2). Изучая поведение плазмы при электромагнитном нагреве и удержании, в частности, при выходе из ракетного двигателя, исследователи стремятся лучше понять динамику сверхгорячей термоядерной плазмы в двигательной установке.

Эти моделирования будут необходимы для систем управления с замкнутым циклом, что является важнейшим аспектом будущих реакторов PFRC. Конечной целью является создание ракетного двигателя для дальнего космоса, способного развивать скорость до 804 672 км в час. Такая двигательная технология может, например, значительно сократить время полета на Марс до 30 дней и сделать луну Сатурна Титан достижимой в течение двух лет.

По словам Ричарда Динана, генерального директора Pulsar Fusion, это партнерство и доступ к передовым методам машинного обучения значительно ускорит разработку их ракетных систем на основе ядерного синтеза.