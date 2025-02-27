На Марсе нашли древние «пляжи»

Данные, полученные китайским марсоходом Zhurong, показали толстые слои материала, наклоненные ко дну, что говорит о наличие в этом месте в прошлом береговой линией. Эти образования не похожи ни на дюны, ни на кратеры, ни на потоки лавы, что привело ученых к выводу, что они были сформированы водой.

Вероятно, на Марсе существовал круговорот воды, длившийся миллионы лет, а реки питали большой океан. Волны и приливы должны были формировать пляжи, как это происходит на Земле. Хотя на Марсе нет Луны, чтобы создавать приливы и отливы, как у нас, Солнце и сильные ветры могли сыграть её роль.