На Марсе нашли глину

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA отчиталось о новой находке марсохода Curiosity. Марсоход добрался до горы Эолида и в собранных образцах обнаружил следы глины.

Следы глины на горе Эолида внутри кратера Гейла были зафиксированы ещё орбитальными аппаратами, а Curiosity должен был проверить это, собрать образцы и провести анализ.

Поскольку глина часто образуется при контакте с водой, на анализ и последующее изучение учёные возлагают много надежд по поводу раскрытия загадок истории Марса.

Curiosity пробурил две скважины у подножия горы для поиска глины — Аберледи (Aberlady) и Килмари (Kilmarie). Ранее марсоход находил глинистые минералы возрастом около 3,5 миллиарда лет на дне марсианских рек и озер. Однако концентрация глины в скважинах оказалась самой высокой за всю историю работы Curiosity и указывает на наличие большого воды в кратере Гейла, вероятно ранее бывшем озером.