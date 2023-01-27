На Марсе нашли новое "лицо"Само собой, не настоящее
На Марсе обнаружили образование, очень похожее на улыбающееся лицо, либо морду медведя, а может и собаку из интернет-мема – кто как видит. Снимок сделал орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona
Университет Аризоны, который и управляет камерой HiRise на борту MRO, опубликовал этот снимок на этой неделе. Сам снимок сделан в декабре прошлого года. Версия снимка с масштабной линейкой показывает, что образование простирается примерно на 2 км в поперечнике.
“Здесь есть холм с V-образной структурой обрушения (нос), два кратера (глаза) и круговой излом (голова)”, - сказала команда HiRise. “Нос” может быть образован вулканическим или грязевым жерлом, поэтому материал, осевший на кратере, может быть лавой или грязью, объясняют ученые.