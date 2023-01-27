На Марсе нашли новое "лицо"

Университет Аризоны, который и управляет камерой HiRise на борту MRO, опубликовал этот снимок на этой неделе. Сам снимок сделан в декабре прошлого года. Версия снимка с масштабной линейкой показывает, что образование простирается примерно на 2 км в поперечнике.