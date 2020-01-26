На Марсе нашли песчаные дюны

Снимки, сделанные в Южной Меласской впадине, учёным передал разведывательный аппарат NASA. Фотографии показывают, что наиболее широкая часть долины Маринерес покрыта слоем песчаника.

Откуда там могли появиться указанные структурные образования, учёные пока не знают. Пока они предполагают, что поверхность Марса частично была влажной, именно поэтому застывшие дюны не разрушает сильный ветер.

Разведывательный аппарат должен сделать ещё несколько снимков в этом районе планеты. Учёные хотят с его помощью создать подробные карты минералогии Марса. Аппарат может помочь обнаружить железо, глины и карбонаты, наличие которых может свидетельствовать о том, что планета в прошлом была мокрой, а может остаётся таковой и сейчас.