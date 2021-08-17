На Марсе нашли «радиационное убежище» для живых организмов

На поверхности Марса пыльные бури, космические лучи и солнечные ветры создают суровые условия для жизни. Но под поверхностью, как говорят учёные, жизнь могла найти убежище. «Среда с наибольшими шансами для обитания на Марсе — это его недра», — утверждают исследователи.

Учёные составили компьютерную модель на основе характеристик марсианского грунта. Всё это показало, что если бы на планете была вода, то радиолиз мог бы поддерживать жизнь микробов под поверхность Марса миллиарды лет. Это могло бы продолжаться по сей день.

Исследователи также оценили потенциальное богатство жизни на Марсе. По их подсчётам, около миллиона микробов могли бы существовать в килограмме породы.