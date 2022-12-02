На Марсе нашли следы мегацунами, вызванного падением астероида

Группа исследователей обнаружила в северной низменности Марса ударный кратер шириной 109 км, который, по их мнению, остался после удара астероида.

"Моделирование ясно показывает, что мегацунами было огромным, с начальной высотой около 250 метров, и очень турбулентным", - сказал Алексис Родригес, исследователь из Института планетарных наук и ведущий автор статьи. "Более того, наше моделирование показывает радикально отличное поведение мегацунами от того, что мы привыкли себе представлять".

Команда Родригеса изучила карты марсианской поверхности и обнаружила большой кратер, который теперь носит название Pohl. Основываясь на расположении кратера на ранее датированных породах, команда считает, что возраст кратера составляет около 3,4 миллиарда лет.

Исходя из размеров кратера, команда считает, что ширина астероида могла составлять до 10 км, в зависимости от степени сопротивления грунта, с которым он столкнулся.

В результате столкновения могло выделиться от 500 000 до 13 миллионов мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте.