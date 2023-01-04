Наука и технологии
18:30, 04 января 2023
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На Марсе нашли возможный источник воды - опал

Достаточно его измельчить и нагреть

Марсоход Curiosity обнаружил опал на Марсе. Эти залежи могут оказаться очень ценными для будущих марсианских исследователей, потому они представляют из себя потенциальный источник воды.

На Марсе нашли возможный источник воды - опал

Фото: Unsplash

Опал (SiO2-nH2O) представляет собой гидратированную аморфную форму кремнезема. На Земле содержание воды в нем может варьироваться от 3 до 21%, но обычно составляет от 6 до 10%.

На старых снимках, сделанных марсоходом Curiosity, видны камни более светлого цвета, окружающие "ореолы" трещин, которые пересекают поверхность Красной планеты. Образцы этих пород были ранее собраны приборами марсохода, и в новом исследовании ученые из Университета штата Аризона проанализировали эти архивные данные с помощью новых методов.

Оказалось, что в состав пород входят в основном кремнезем и вода - основные компоненты опала. "Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали гораздо позже в ходе миссии", - сказал Трэвис Габриэль, соавтор исследования. "Увидеть, что эти сети разломов были так широко распространены и, вероятно, полны опала, просто невероятно".

Поскольку вода не связана в кристаллической структуре, она может высвобождаться из этого материала, если его измельчить и нагреть. Команда подсчитала, что метровый ореол может содержать до 5,7 литров воды.

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