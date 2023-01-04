На Марсе нашли возможный источник воды - опал

Опал (SiO2-nH2O) представляет собой гидратированную аморфную форму кремнезема. На Земле содержание воды в нем может варьироваться от 3 до 21%, но обычно составляет от 6 до 10%.

На старых снимках, сделанных марсоходом Curiosity, видны камни более светлого цвета, окружающие "ореолы" трещин, которые пересекают поверхность Красной планеты. Образцы этих пород были ранее собраны приборами марсохода, и в новом исследовании ученые из Университета штата Аризона проанализировали эти архивные данные с помощью новых методов.

Оказалось, что в состав пород входят в основном кремнезем и вода - основные компоненты опала. "Наш новый анализ архивных данных показал поразительное сходство между всеми ореолами разломов, которые мы наблюдали гораздо позже в ходе миссии", - сказал Трэвис Габриэль, соавтор исследования. "Увидеть, что эти сети разломов были так широко распространены и, вероятно, полны опала, просто невероятно".

Поскольку вода не связана в кристаллической структуре, она может высвобождаться из этого материала, если его измельчить и нагреть. Команда подсчитала, что метровый ореол может содержать до 5,7 литров воды.