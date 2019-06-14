На Марсе обнаружили эмблему «Звездного флота» Star Trek

Станция запечатлела серию странных символов на песчаной дюне на юго-востоке равнины Эллады. Снимок с символом «Звездного флота» был сделан 22 апреля, а затем на него обратили внимание специалисты Аризонского университета в Тусоне.

По мнению учёных, «эмблема», а также другие загадочные символы, образовалась на поверхности Марса в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн.