На Марсе обнаружили эмблему «Звездного флота» Star Trek

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция аэрокосмического агентства NASA обнаружила на поверхности Марса необычный символ, напоминающий эмблему «Звездного флота» из культовой вселенной Star Trek (Звездный путь). Об этом сообщил телеканал CBS.
Станция запечатлела серию странных символов на песчаной дюне на юго-востоке равнины Эллады. Снимок с символом «Звездного флота» был сделан 22 апреля, а затем на него обратили внимание специалисты Аризонского университета в Тусоне.
По мнению учёных, «эмблема», а также другие загадочные символы, образовалась на поверхности Марса в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн.