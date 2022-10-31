На Марсе обнаружили следы огромного океана

Доказательства — это следы береговой линии, идентифицированной на многочисленных спутниковых снимках марсианской поверхности. Когда эти изображения сняты под немного разными углами, можно построить карту рельефа.

Исследователи смогли нанести на карту более 6500 километров хребтов, скорее всего, высеченных реками. Кажется вероятным, что в этой части планеты долгие годы происходили значительные изменения.

«Что сразу приходит на ум в качестве одного из наиболее важных моментов, так это то, что существование океана такого размера означает более высокий потенциал для жизни», — пояснили учёные.