На Марсе решили создать банк спермы

Доклад, в целом, был посвящён влиянию микрогравитации на мужские половые клетки. Как рассказала одна из авторов работы, предыдущие исследования показали, что в условиях низкой гравитации функции и структура клеток человеческого организма могут изменяться. Поэтому учёные решили изучить, как данный фактор влияет на сперматозоиды. Ведь вопрос размножения на других планет чрезвычайно важен для человечества, если оно планирует их колонизировать.

Исследование проводили на самолёте, совершавшем параболические развороты, чтобы создать на борту почти полную невесомость. В самолёте находились 10 здоровых мужчин, у каждого из которых предварительно взяли образцы спермы. После полёта учёные взяли новые образцы и сравнили их с предыдущими. Существенной разницы не обнаружилось.

Так исследователи сделали вывод, что сперму можно транспортировать в космосе в замороженном состоянии. Все эти образцы могли бы храниться в специальном банке спермы на другой планете, например, на Марсе. А будущие экспедиции использовали бы их для размножения и создания колонии.

Для подтверждения своих выводов учёные намереваются провести ещё исследования, увеличивая время воздействия микрогравитации на половые клетки.