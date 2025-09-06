Наука и технологии
Опубликовано 06 сентября 2025, 16:16
1 мин.

На Марсе сфоткали камень, похожий на черепаху


Ровер Perseverance, что исследует Марс в поисках следов древней жизни, сделал интересное открытие. 31 августа он сфотографировал камень, который напоминает голову черепахи, выглядывающую из панциря.
© NASA/JPL-Caltech

Perseverance приземлился в кратере Jezero в феврале 2021 года и с тех пор проехал более 37 километров по поверхности планеты. Для съёмки использовался инструмент SHERLOC, установленный на манипуляторе ровера, который изучает текстуры и состав камней вблизи. SHERLOC работает вместе с камерой WATSON, которая делает высококачественные фотографии после подсветки объектов ультрафиолетом.

Система SHERLOC-WATSON позволяет рассматривать детали камней и гравия с высокой точностью, что помогает понять, как формировалась марсианская поверхность.

Даже такие забавные находки, как камень в форме черепахи, важны для науки: они дают учёным новые данные о составе и истории планеты.

Источник:space
Автор:Максим Многословный
