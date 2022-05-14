На Марсе сфотографировали "дверь"

Снимок был сделан 7 мая камерой марсохода Curiosity, когда он поднимался на гору Шарп. Хотя зернистое черно-белое изображение может вызвать восторг у теоретиков заговора, оно не является входом в подземное убежище пришельцев.

“Это просто пространство между двумя трещинами в скале”, - сказал Ашвин Васавада, участник проекта Марсианской научной лаборатории.

Васавада рассказал, что высота трещины составляет всего около 30 см. “Я думаю, что мы имеем здесь либо две вертикальные трещины, где средняя часть была удалена, либо одну вертикальную трещину, и блоки (породы) немного раздвинулись”, - сказал Васавада.