На Марсе впервые полетал беспилотный вертолёт

Как пишет «Би-би-си», этот полёт сравнивают по значимости с первым полётом братьев Райт на Земле. По сути, Ingenuity стал первым аппаратом, совершившим полёт на другой планете.

Этот вертолёт отправили на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Аппараты оказались на Красной планете в феврале 2021 года.

Особенность полёта на Марсе заключается в том, что из-за меньшей плотности атмосферы скорость вращения винтов вертолёта должна быть намного выше, на Земле. Отмечается, что Ingenuity взлетел на запланированную высоту, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. Всё это происходило возле кратера Езеро.

В будущем Ingenuity предстоит ещё несколько взлётов и приземлений.