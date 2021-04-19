Наука и технологии
Сегодня в 14:36
На Марсе впервые полетал беспилотный вертолёт
Ingenuity
NASA впервые провело полёт беспилотного вертолёта Ingenuity на Марсе. Аппарат успешно поднялся на высоту три метра и продержался там 30 секунд.
Как пишет «Би-би-си», этот полёт сравнивают по значимости с первым полётом братьев Райт на Земле. По сути, Ingenuity стал первым аппаратом, совершившим полёт на другой планете.
Этот вертолёт отправили на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Аппараты оказались на Красной планете в феврале 2021 года.
Особенность полёта на Марсе заключается в том, что из-за меньшей плотности атмосферы скорость вращения винтов вертолёта должна быть намного выше, на Земле. Отмечается, что Ingenuity взлетел на запланированную высоту, развернулся в воздухе и мягко приземлился на четыре ножки. Всё это происходило возле кратера Езеро.
В будущем Ingenuity предстоит ещё несколько взлётов и приземлений.