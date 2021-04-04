Наука и технологии
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На Марсе впервые высадили беспилотный вертолёт
Скоро он совершит первый полёт
Марсоход Perseverance, который провёз на Марс беспилотный вертолёт Ingenuity, высадил последний на планету. Если аппарат переживёт первую ночь на Марсе, то вскоре совершит первый полёт.
Perseverance приземлился на Марсе в феврале 2021 года. Марсоход был укомплектован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вертолётного типа. Это первый внеземной вертолёт. Беспилотник весит 1,8 килограмма и имеет два соосных винта. Также у Ingenuity есть камера, антенна и солнечные панели. Беспилотник оснащён литий-ионными аккумуляторами. Может взлететь на высоту до 5 метров над поверхностью Марса.
Пока Ingenuity лишь развернули на поверхности планеты. 4 апреля марсоход отпустил беспилотник, и тот мягко упал на грунт с высоты 10 сантиметров.
В первую ночь на Марсе температура опустится до -90 градусов по Цельсию. Если Ingenuity это переживёт, то 11 апреля совершит первый полёт.