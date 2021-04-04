На Марсе впервые высадили беспилотный вертолёт

Perseverance приземлился на Марсе в феврале 2021 года. Марсоход был укомплектован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вертолётного типа. Это первый внеземной вертолёт. Беспилотник весит 1,8 килограмма и имеет два соосных винта. Также у Ingenuity есть камера, антенна и солнечные панели. Беспилотник оснащён литий-ионными аккумуляторами. Может взлететь на высоту до 5 метров над поверхностью Марса.

Пока Ingenuity лишь развернули на поверхности планеты. 4 апреля марсоход отпустил беспилотник, и тот мягко упал на грунт с высоты 10 сантиметров.

В первую ночь на Марсе температура опустится до -90 градусов по Цельсию. Если Ingenuity это переживёт, то 11 апреля совершит первый полёт.