На Марсе записали звуки "сердца" пылевого дьявола

Это около 10 секунд не только порывов ветра со скоростью до 40 км/ч, но и ударов сотен частиц пыли о марсоход Perseverance. "Мы сорвали джек-пот", когда микрофон ровера уловил шум, издаваемый пылевым дьяволом над его “головой”, сказала ведущий автор исследования Наоми Мердок из Университета Тулузы.

По словам исследователей, его звук поразительно похож на звуки пылевых дьяволов на Земле, хотя и тише, поскольку тонкая атмосфера Марса создает более приглушенные звуки и менее сильный ветер.