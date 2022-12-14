На Марсе записали звуки "сердца" пылевого дьявола

На Марсе записали звуки "сердца" пылевого дьяволаСовершенно случайно
Марсоход NASA случайно включил микрофон, когда прямо над ним пролетела пылевая буря, теперь агентству известно, как звучит пылевой дьявол на Марсе.
Это около 10 секунд не только порывов ветра со скоростью до 40 км/ч, но и ударов сотен частиц пыли о марсоход Perseverance. "Мы сорвали джек-пот", когда микрофон ровера уловил шум, издаваемый пылевым дьяволом над его “головой”, сказала ведущий автор исследования Наоми Мердок из Университета Тулузы.
По словам исследователей, его звук поразительно похож на звуки пылевых дьяволов на Земле, хотя и тише, поскольку тонкая атмосфера Марса создает более приглушенные звуки и менее сильный ветер.
Пылевые дьяволы - обычное явление на Красной планете, особенно в кратере Езеро, где с февраля 2021 года работает марсоход. Но до сих пор ему никогда не удавалось записать их звук. По воле случая 27 сентября 2021 года пылевой дьявол высотой 118 метров и шириной 25 метров прошел прямо над ровером.