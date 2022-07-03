На машинах ГИБДД появятся системы распознавания лиц

И автоматического распознавания регистрационных номеров машин

На патрульных машинах ГИБДД уже в ближайшем будущем могут появиться системы распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации автомобилей. Не “останутся в стороне” и автомобили с иностранными номерами, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.