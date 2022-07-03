Наука и технологии
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На машинах ГИБДД появятся системы распознавания лиц

И автоматического распознавания регистрационных номеров машин
На патрульных машинах ГИБДД уже в ближайшем будущем могут появиться системы распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации автомобилей. Не “останутся в стороне” и автомобили с иностранными номерами, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
На машинах ГИБДД появятся системы распознавания лиц

"Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего” позволит инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, а также распознавать лица участников дорожного движения, - сообщили ТАСС в ведомстве.

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