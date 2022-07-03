На машинах ГИБДД появятся системы распознавания лиц

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На машинах ГИБДД появятся системы распознавания лицИ автоматического распознавания регистрационных номеров машин
На патрульных машинах ГИБДД уже в ближайшем будущем могут появиться системы распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации автомобилей. Не “останутся в стороне” и автомобили с иностранными номерами, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
"Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего” позволит инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, а также распознавать лица участников дорожного движения, - сообщили ТАСС в ведомстве.