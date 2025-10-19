На месте крушения батискафа Titan с миллиардерами нашли целой карту памяти

По данным исследователя технологий Скотта Мэнли, специалисты смогли извлечь с карты 12 фотографий и 9 видеозаписей. Камера, использовавшаяся на борту — SubC Rayfin Mk2 Benthic, — рассчитана на работу на глубине до 6 000 метров и имеет корпус из титана и сапфирового стекла.

Во время анализа выяснилось, что электронные платы камеры были слегка повреждены, однако внутренние данные сохранились. Для восстановления информации специалисты создали цифровую копию карты памяти и использовали специальное оборудование.

Файлы, найденные на карте, имели разрешение до 4K, однако, как оказалось, они были сделаны не во время трагического погружения, а ранее — на территории исследовательской базы, где готовили аппарат к экспедиции.