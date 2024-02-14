На местных астероидах найдена вода: строительный блок жизни за пределами Земли

Ранее астрономы считали, что вода, присутствующая на астероидах, давно испарилась из-за их близости к Солнцу. Однако чувствительная инфракрасная камера FORCAST, установленная на SOFIA, обнаружила признаки воды на Ирисе и Массалии.

Эти астероиды вращаются между Марсом и Юпитером, где температура опускается намного ниже нуля. Это позволяет воде сохраняться, но, в отличие от земных океанов, она, скорее всего, связана с минералами или заперта в микроскопических порах.

Хотя количество обнаруженной воды ничтожно мало — оно эквивалентно нескольким сотням миллилитров на кубический метр почвы, — ее присутствие поднимает интригующие вопросы. Может ли эта вода намекать на существовавшие в прошлом подповерхностные резервуары или даже скрытые залежи льда? Могла ли она сыграть определенную роль в формировании нашей Солнечной системы или даже поддержать примитивные формы жизни на этих скалистых телах?

SOFIA успешно обнаружил воду на крупных астероидах, но не смог подтвердить ее наличие на более мелких, таких как Парфенопа и Мельпомена. Именно здесь в дело вступает космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Но результаты его работы еще предстоит дождаться.