На международном аэрокосмическом шоу Китай представил новые истребители и беспилотники

Как передаёт агентство Asia Nikkei, Китай показал свои «самые современные летательные аппараты, от истребителей нового поколения до новейших беспилотников». Среди прочих аппаратов, издание отметило несколько истребителей и беспилотников.

J-20. Источник отмечает стелс-истребители пятого поколения J-20, способные заправляться в воздухе и запускать крылатые ракеты большой дальности. При этом ряд экспертов, в частности, старший научный сотрудник токийского Фонда мира Сасакавы Бондзи Охара, раскритиковали истребитель, несмотря на заявления производителя о том, что это едва ли не лучший в мире военный самолёт с вертикальными взлётом и посадкой.

Охара отметил, что J-20 уступает американскому F-22 по ряду ключевых характеристик. «В то время как J-20 продемонстрировал только вертикальное восхождение с прямого полёта, F-22 показал, что он может достичь вертикального полёта после высокоскоростного вращения. Даже в вертикальном подъёме с прямого полёта J-20 был медленнее и закончил раньше, возможно, из-за разницы в силовой установке самолётов», — сказал эксперт.