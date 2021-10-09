На международном аэрокосмическом шоу Китай представил новые истребители и беспилотники

На международном аэрокосмическом шоу Китай представил новые истребители и беспилотникиЭксперты раскритиковали некоторые из них
Как передаёт агентство Asia Nikkei, Китай показал свои «самые современные летательные аппараты, от истребителей нового поколения до новейших беспилотников». Среди прочих аппаратов, издание отметило несколько истребителей и беспилотников.
J-20. Источник отмечает стелс-истребители пятого поколения J-20, способные заправляться в воздухе и запускать крылатые ракеты большой дальности. При этом ряд экспертов, в частности, старший научный сотрудник токийского Фонда мира Сасакавы Бондзи Охара, раскритиковали истребитель, несмотря на заявления производителя о том, что это едва ли не лучший в мире военный самолёт с вертикальными взлётом и посадкой.
Охара отметил, что J-20 уступает американскому F-22 по ряду ключевых характеристик. «В то время как J-20 продемонстрировал только вертикальное восхождение с прямого полёта, F-22 показал, что он может достичь вертикального полёта после высокоскоростного вращения. Даже в вертикальном подъёме с прямого полёта J-20 был медленнее и закончил раньше, возможно, из-за разницы в силовой установке самолётов», — сказал эксперт.
J16D — штурмовой истребитель радиоэлектронной борьбы. Его задачи — обнаружение радаров и нанесение ракетных ударов по системам ПВО противника. Рассматривается как противовес американским EA18G.
WZ-7. По сообщениям источника, WZ-7 будет использоваться для наблюдения в приграничных районах Китая и территориальных водах. Будет патрулировать акваторию КНР в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также участки границы с такими странами, как Индия и Афганистан.
Эксперты отметили, что это слабая копия американского RQ-4 Global Hawk: WZ-7 может двигаться со скоростью 700 км в час на высоте 20 тысяч метров в течение 10 часов с радиусом действия 2 500 км. Global Hawk, как сообщается, способен продолжать полёт в течение 30 часов на расстояние в 20 тысяч км на высоте 20 тысяч метров.
CH-6 — штурмовой беспилотник, способный нести полезную нагрузку — до 2 тонн бомб.
Golden Eagle 150B Swarm — многоцелевые штурмовые дроны. Это беспилотные штурмовики производства государственного оборонного подрядчика, который обычно производит армейское оружие. Эти дроны предназначены для выполнения миссий, как рой насекомых, причём каждый выполняет свою собственную роль в координации с другими. Производитель называет их «маленькой армадой в воздухе».