Наука и технологии
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На международном аэрокосмическом шоу Китай представил новые истребители и беспилотники

Эксперты раскритиковали некоторые из них
На фоне роста напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном Китай продемонстрировал некоторые из своих новейших военных технологий на своём главном авиационном и аэрокосмическом шоу AirShow China.
На международном аэрокосмическом шоу Китай представил новые истребители и беспилотники

Как передаёт агентство Asia Nikkei, Китай показал свои «самые современные летательные аппараты, от истребителей нового поколения до новейших беспилотников». Среди прочих аппаратов, издание отметило несколько истребителей и беспилотников.

J-20. Источник отмечает стелс-истребители пятого поколения J-20, способные заправляться в воздухе и запускать крылатые ракеты большой дальности. При этом ряд экспертов, в частности, старший научный сотрудник токийского Фонда мира Сасакавы Бондзи Охара, раскритиковали истребитель, несмотря на заявления производителя о том, что это едва ли не лучший в мире военный самолёт с вертикальными взлётом и посадкой.

Охара отметил, что J-20 уступает американскому F-22 по ряду ключевых характеристик. «В то время как J-20 продемонстрировал только вертикальное восхождение с прямого полёта, F-22 показал, что он может достичь вертикального полёта после высокоскоростного вращения. Даже в вертикальном подъёме с прямого полёта J-20 был медленнее и закончил раньше, возможно, из-за разницы в силовой установке самолётов», — сказал эксперт.

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J-20

J16D — штурмовой истребитель радиоэлектронной борьбы. Его задачи — обнаружение радаров и нанесение ракетных ударов по системам ПВО противника. Рассматривается как противовес американским EA18G.

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J16D

WZ-7. По сообщениям источника, WZ-7 будет использоваться для наблюдения в приграничных районах Китая и территориальных водах. Будет патрулировать акваторию КНР в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также участки границы с такими странами, как Индия и Афганистан.

Эксперты отметили, что это слабая копия американского RQ-4 Global Hawk: WZ-7 может двигаться со скоростью 700 км в час на высоте 20 тысяч метров в течение 10 часов с радиусом действия 2 500 км. Global Hawk, как сообщается, способен продолжать полёт в течение 30 часов на расстояние в 20 тысяч км на высоте 20 тысяч метров.

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WZ-7

CH-6 — штурмовой беспилотник, способный нести полезную нагрузку — до 2 тонн бомб.

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CH-6

Golden Eagle 150B Swarm — многоцелевые штурмовые дроны. Это беспилотные штурмовики производства государственного оборонного подрядчика, который обычно производит армейское оружие. Эти дроны предназначены для выполнения миссий, как рой насекомых, причём каждый выполняет свою собственную роль в координации с другими. Производитель называет их «маленькой армадой в воздухе».

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Golden Eagle 150B Swarm