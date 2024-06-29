На Microsoft подали в суд за использование данных клиентов сексшопа

Опубликовано 29 июня 2024, 15:29
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На Microsoft подали в суд за использование данных клиентов сексшопаСовременные проблемы
Жительница Сан-Франциско Стелла Татола подала иск против Microsoft и Babeland и Good Vibrations. Она обвиняет сексшопы, принадлежащие компании Barnaby Ltd., LLC, в том, что они позволили Microsoft отслеживать и использовать данные клиентов без их согласия.
В жалобе утверждается, что программное обеспечение Microsoft Clarity использовалось для отслеживания действий пользователей на этих сайтах, включая поиск и совершение покупок, и собирало "очень важную личную информацию". Такое отслеживание, которое якобы включает "сексуальные предпочтения пользователей и уникальные идентификаторы", противоречит политике конфиденциальности ритейлеров, которые обещают не передавать такие данные третьим лицам.
В иске говорится о нарушении Калифорнийского закона о вторжении в частную жизнь и Федерального закона о прослушке, утверждая, что такая практика "нарушает разумные ожидания пользователей в отношении частной жизни".