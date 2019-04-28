На МКС будут печатать органы

В сентябре учёные планируют отправить на МКС клетки мышечной ткани, которые послужат материалом для печати. Израильские исследователи предоставят биоматериалы крупного рогатого скота, а американские — биоматериалы рыб.

Уже в августе этого года космонавты на МКС должны будут распечатать костную ткань. В 2020 произойдёт обновление биопринтера Organ-Avt на станции. После этого можно будет пытаться печатать на нём почечные протоки, уретру или кровеносные сосуды.

Биопринтер Organ-Avt был разработан специально для использования на МКС. На станцию его доставили в декабре 2018 года.