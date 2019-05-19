На МКС испытали летающих роботов

Bumble лишь один из трёх роботов, которые предполагаемо будут работать на станции. Двух других зовут Honey и Queen. Они будут помогать экипажу и выполнять повседневные задачи, чтобы астронавты могли сосредоточиться на научных исследованиях. NASA также надеется, что это позволит уменьшить численность людей на станции.

Помимо роботов в систему Astrobee входит зарядная станция. Роботы могут свободно летать по МКС в условиях невесомости. В NASA считают, что испытания Astrobee позволят разработать улучшенное новое оборудование и программы для будущих космических полётов.