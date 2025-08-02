На МКС научились выращивать идеальные белковые кристаллы с помощью биопринтера

На Земле рост кристаллов часто нарушается из-за гравитации и движения жидкости. В невесомости этих помех нет, и кристаллы формируются более аккуратно. Учёные адаптировали биопринтер, чтобы вместо клеток он мог выращивать кристаллы. В качестве образца использовали белок лизоцим, и некоторые кристаллы получились настолько крупными, что их было видно невооружённым глазом.

Образцы вернули на Землю с помощью космического корабля «Союз МС-14» и изучили в европейском исследовательском центре ESRF. Оказалось, что качество некоторых кристаллов оказалось выше, чем у тех, что выращены на Земле: они были более чёткими и однородными.

Теперь такие белковые кристаллы можно будет использовать для более точного анализа с помощью рентгеновского излучения. Это поможет лучше понять, как устроены белки, и ускорит разработку новых методов лечения и биотехнологий.