На МКС обнаружили недопустимый уровень шума

Об этом пишет «Популярная механика», со ссылкой на исследование. Оно проводилось во время экспедиций МКС-60 с 21 июля 2019 года по 2 октября 2019 года, МКС-60 и ЭП-19 с 25 сентября 2019 года по 2 октября 2019 года и МКС-61 с 3 октября 2019 года по 6 февраля 2020.

Специалисты изучили уровень шума на станции в разных модулях днём и ночью. Отмечается, что превышение предельно допустимого уровня шума было обнаружено везде.

Например, в каютах служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС показатели превышали допустимые значения на 1,1−4,6 децибел. В американском сегменте тоже зафиксировали повышение уровня шума. Они увеличились по сравнению с предыдущими замерами.

Специалисты рекомендуют космонавтам использовать наушники с активным шумоподавлением и закрывать дверь каюты на время сна.