На МКС отправили муравьёв, авокадо и робота

Многоразовая ракета Falcon взлетела с территории Космического центра Кеннеди NASA. После отделения аппарата Dragon, ракета-носитель приземлилась вертикально на океаническую платформу SpaceX.

Корабль Dragon несёт более двух тонн груза. Это вещи для космонавтов и экспериментов. Авокадо, а также лимоны и мороженое, пойдут обитателям станции в пищу. Муравьи же будут подопытными в исследованиях. Роботизированная рука попробует выполнять некоторые задачи, которые обычно делают астронавты.

Корабль запустили со второй попытки. Первая сорвалась вчера из-за плохой погоды.