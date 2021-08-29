На МКС отправили муравьёв, авокадо и робота

Наука и технологии
Сегодня в 16:24
На МКС отправили муравьёв, авокадо и роботаГруз прибудет туда в понедельник
Сегодня, в воскресенье, компания SpaceX отправила к Международной космической станции (МКС) груз с муравьями, авокадо и роботизированной рукой размером с человека. Всё это должно прибыть космонавтам в понедельник.
Многоразовая ракета Falcon взлетела с территории Космического центра Кеннеди NASA. После отделения аппарата Dragon, ракета-носитель приземлилась вертикально на океаническую платформу SpaceX.
Корабль Dragon несёт более двух тонн груза. Это вещи для космонавтов и экспериментов. Авокадо, а также лимоны и мороженое, пойдут обитателям станции в пищу. Муравьи же будут подопытными в исследованиях. Роботизированная рука попробует выполнять некоторые задачи, которые обычно делают астронавты.
Корабль запустили со второй попытки. Первая сорвалась вчера из-за плохой погоды.