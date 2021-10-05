На МКС отправился первый в мире экипаж для съёмки кино

Вместе со съёмочной группой на борту находится космонавт Антон Шкаплеров. «Союз» впервые пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера. Отмечается, что фильм «Вызов» станет первой картиной в истории, снятой в космосе с профессиональными актёрами.

Сейчас корабль направляется к станции. В 15:12 по московскому времени он совершить стыковку с модулем «Рассвет». На борту МКС экипаж окажется в 17:05. Пересильд и Шипенко проведут на станции 12 дней.

Этот полёт критиковали специалисты. Отмечалось, что он выполнен на деньги федеральной программы, и из-за него на МКС вынуждены будут остаться на год вместо полугода два космонавта.