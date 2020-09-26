На МКС отправят туалет стоимостью $23 млн

Систему назвали Universal Waste Management System (UWMS). Она на 65% меньше и на 40% легче, чем туалет, которые сейчас установлен на МКС. Новинка сможет обслужить больше астронавтов. Туалет отправят к станции 29 сентября.

Там астронавты протестируют, как UWMS функционирует в условиях микрогравитации. Новая система также была спроектирована с учётом, что ею будут пользоваться женщины. Туалет помимо прочего является автоматическим.

Система, которая сейчас используется в американской секции МКС, уже не раз критиковалась астронавтами.

В будущем NASA надеется использовать UWMS в миссиях к Луне или даже к Марсу.