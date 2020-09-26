Наука и технологии
Сегодня 19:34
На МКС отправят туалет стоимостью $23 млн
Когда-нибудь его смогут использовать на Луне или Марсе
NASA готовится к запуску нового туалета на Международную космическую станцию (МКС). Его стоимость составила $23 млн.
Систему назвали Universal Waste Management System (UWMS). Она на 65% меньше и на 40% легче, чем туалет, которые сейчас установлен на МКС. Новинка сможет обслужить больше астронавтов. Туалет отправят к станции 29 сентября.
Там астронавты протестируют, как UWMS функционирует в условиях микрогравитации. Новая система также была спроектирована с учётом, что ею будут пользоваться женщины. Туалет помимо прочего является автоматическим.
Система, которая сейчас используется в американской секции МКС, уже не раз критиковалась астронавтами.
В будущем NASA надеется использовать UWMS в миссиях к Луне или даже к Марсу.