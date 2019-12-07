Наука и технологии
Сегодня 18:49
На МКС появился чувствительный робот
Он может понимать настроение космонавтов
Несколько дней назад ракета-носитель Falcon 9 с аппаратом Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС). Корабль должен доставить космонавтам груз, среди которого будет новый летающий робот CIMON-2, способный понимать эмоции людей и вести с ними диалог.
Dragon должен прибыть на МКС уже завтра, 8 декабря. После этого астронавты смогут испытать нового робота. Он работает на базе искусственного интеллекта и является логическим продолжением экспериментального робота CIMON. Последний мог совершать различные научные задачи, записывать видео и вести разговоры с астронавтами.
CIMON 2 же получил несколько нововведений. Он способен оценивать эмоции астронавтов с помощью системы Watson Tone Analyzer и строить диалог, исходя из этого.
«Наша основная цель — создать настоящего компаньона для космонавтов», — объяснил ведущий разработчик робота.