На МКС появился чувствительный робот

Dragon должен прибыть на МКС уже завтра, 8 декабря. После этого астронавты смогут испытать нового робота. Он работает на базе искусственного интеллекта и является логическим продолжением экспериментального робота CIMON. Последний мог совершать различные научные задачи, записывать видео и вести разговоры с астронавтами.

CIMON 2 же получил несколько нововведений. Он способен оценивать эмоции астронавтов с помощью системы Watson Tone Analyzer и строить диалог, исходя из этого.

«Наша основная цель — создать настоящего компаньона для космонавтов», — объяснил ведущий разработчик робота.