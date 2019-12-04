На МКС появится «отель» для роботов

Бокс для роботов будет прикреплён к станции с внешней стороны. Его отправят на орбиту уже сегодня на ракете-носителе Falcon 9 Block 5 с космическим кораблем Dragon. Первыми постояльцами «отеля» станут два робота RELL, задачей которых является поиск утечек в системах МКС.

Этих роботов для проверки цельности станции в космос выводит другой автомат — Dextre. Наличие нового блока поможет ему легко находить, захватывать и возвращать младших собратьев.

В NASA считают, что выселение роботов в отдельный блок сэкономит время и деньги, которые приходится тратить на их запуск.