На МКС пройдёт первое выступление «космического диджея» для фестиваля на Ибице

Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в мире космическим диджеем. Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Он выступит 13 августа в рамках музыкального фестиваля электронной танцевальной музыки BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition, который проходит на Ибице.

Трансляция выступления будет вестись непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции. Также Пармитано поделится своим опытом на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур. Отмечается, что итальянец не просто «миксует» композиции, но исполняет их на инструментах. На борту МКС сейчас имеются две гитары, синтезатор и саксофон.

Это уже второй полёт в космос Лука Пармитано. Он стартовал 20 июля 2019 года в качестве бортинженера корабля «Союз МС-13» вместе с командиром корабля Александром Скворцовым и бортинженером Эндрю Морганом.